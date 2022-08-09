Папа призвал «самарянизировать» цифровой мир

В конце прошлой недели Папа Франциск обратился со специальным видеопосланием к участникам международной встречи молодых цифровых благовестников «Hechos 29», проходившей в Мексике 5-6 августа. Передает русская служба Vatican News.

Сердечно поприветствовав всех служителей Благой вести в цифровой среде, Святейший Отец выразил пожелание, чтобы плоды этой встречи помогли им «почувствовать себя общиной, частью миссионерской жизни Церкви, которая никогда не боялась выходить на новые горизонты и рубежи, креативно и смело возвещая милосердие и нежность Бога».

Епископ Рима повторил молодёжи важные слова, произнесённые им во время недавней апостольской поездки в Канаду: «Необходимо находить новые пути, чтобы возвестить сердце Евангелия тем, кто ещё не встретил Христа. Это подразумевает пастырскую креативность, чтобы достигать людей там, где они живут, не ожидая, пока они сами придут к нам; нужно находить возможности для того, чтобы их выслушать, для диалога и встречи».

Святейший Отец призвал молодых миссионеров не бояться ошибиться, и в очередной раз подтвердил, что он «предпочитает раненую Церковь, выходящую на экзистенциальные окраины мира, Церкви больной, которая замыкается в своих жалких укрытиях»:

«Господь стучит в дверь, чтобы войти к нам, но как же часто Он стучит в дверь изнутри, чтобы мы Его выпустили!»

Папа Франциск выразил пожелание, чтобы миссия, которую участники «Hechos 29» осуществляют в цифровой среде, была исполнена человечности:

«Идите и ‘самарянизируйте’ эти пространства, чтобы современная культура могла узнать Бога, почувствовать Его в вас; идите и несите надежду Иисуса особенно тем, кто находится дальше всех, даруя им основания для надежды, которая пребывает в них. Пусть ваши слова сопровождаются милосердием, а виртуальность укрепляется присутствием; пусть цифровая сеть порождает единство, которое помогает Иисусу присутствовать в вашей культуре».