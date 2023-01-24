Послание Папы на 57-й Всемирный день социальных коммуникаций

«Говорить сердцем «правду с любовью» (Эф 4,15)»: так озаглавлено Послание Папы Франциска на 57-й Всемирный день социальных коммуникаций. По традиции послание обнародовано в день литургической памяти святого Франциска Сальского 24 января. Передает русская служба Vatican News.

В предыдущие годы, обращаясь с посланием о коммуникации, Папа в особенности останавливался на призыве «пойти и увидеть» и затем – на необходимости слушать. На этот раз он увещает деятелей коммуникации «говорить сердцем», увещая к «открытой и радушной коммуникации», то есть к коммуникации «сердечной»:

«Мы не должны бояться провозглашать истину, даже если она временами неудобна, — но должны бояться делать это без любви, без сердца».

Иисус говорит, что каждое дерево познается по плодам: «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища своего выносит злое; ибо от избытка сердца говорят уста его» (Лк 6,45). Вот почему, чтобы передавать «правду с любовью», необходимо очистить собственное сердце:

«Только слушая и говоря с чистым сердцем, мы сможем выйти за рамки внешнего и преодолеть неразборчивый шум, который, также и в сфере коммуникации, препятствует распознаванию во всей сложности мира, в котором мы живем».

Говорить «сердечно», пишет далее Папа, означает, что слушающий или читающий может уловить наше участие в радостях и в страхах, в надеждах и страданиях современников. Это означает уподобиться Иисусу, Который разговаривал с учениками на пути в Эммаус: воскресший Господь говорит с ними сердцем, предлагая Себя, но не навязывая, «с любовью открывая их разум к пониманию более глубокого смысла произошедшего».

«В исторический период, отмеченный поляризациями и противостояниями, от которых, увы, не застрахована и церковная община, стремление к коммуникации “с открытым сердцем и открытыми объятиями” не касается исключительно работников информационной сферы, но является обязательством каждого. Все мы призваны искать и говорить правду и делать это с любовью. Мы, христиане, особым образом и постоянно побуждаемы удерживать язык своей от зла (ср. Пс 34,14), потому что, как учит Писание, одним и тем же языком мы можем благословлять Господа и проклинать людей, созданных по подобию Бога (ср. Иак 3,9). Из наших уст не должны исходить дурные слова, “а только доброе для назидания к вере, дабы оно доставляло благодать слушающим”» (Еф 4,29).

Иногда доброжелательный способ общения смягчает самые ожесточенные сердца, констатирует Папа: вежливость – не просто вопрос этикета, но «самое настоящее противоядие к жестокости», и мы нуждаемся в ней также в сфере средств массовой информации, подчеркивает Святейший Отец.

«Говорить сердцем» умел святой Учитель Церкви Франциск Сальский, которому Папа недавно посвятил апостольское послание Totum amoris est, по случаю 400-летия со дня его смерти и столетия со дня провозглашения небесным покровителем католических журналистов Папой Пией XI в энциклике Rerum omnium perturbationem.

«Его кротость, человечность, расположенность к терпеливому диалогу со всеми и в особенности с теми, кто ему противоречил, сделали его выдающимся свидетелем милосердной любви Бога».

Именно Франциску Сальскому принадлежит известное выржаение «Сердце к сердцу говорит», которое вдохновляло многие поколения верных, в том числе святого Джона Генри Ньюмена, избравшего эту фразу в качестве своего девиза: Cor ad cor loquitur. Святому Франциску удавалось общаться даже с глухонемым, который стал его другом: поэтому его почитают также как покровителя людей с коммуникативной инвалидностью. Своими сочинениями и свидетельством жизни Франциск Сальский напоминает нам, что «мы являемся тем, что сообщаем».

«Работники коммуникации могут черпать вдохновение от этого мягкосердечного святого, занимаясь поиском и передачей истины с мужеством и свободой, но отвергая искушение использовать кричащие, агрессивные выражения».

Именно к такой коммуникации призывает Папа Франциск, — коммуникации, охарактеризованной смирением, когда мы слушаем, и парресией, когда говорим, при этом истина никогда не должна отделяться от любви.

«Разоружать души, продвигать язык мира»: так озаглавлен последний раздел Послания Папы на Всемирный день социальных коммуникаций. «Сегодня, — подчеркивает Святейший Отец, — говорить сердцем как никогда необходимо для продвижения культуры мира там, где идет война; чтобы открыть стези для диалога и примирения там, где свирепствуют ненависть и неприязнь». Сегодня крайне необходима «невраждебная коммуникация», требующая преодоления привычки «дискредитировать и оскорблять оппонентов, наделяя их уничижительными эпитетами, вместо того чтобы с самого начала вести диалог уважительно», цитирует Папа энциклику Fratelli tutti.

Мы нуждаемся в коммуникаторах, расположенных к диалогу, пишет Папа, вовлеченных в движение полного разоружения и борющихся против «боевого психоза», который гнездится в наших сердцах, как пророчески увещал святой Папа Иоанн XXIII в энцилике Pacem in terris: «Подлинный мир можно построить только при взаимном доверии».

«Военную эскалацию как можно скорее нужно затормозить на уровне коммуникации», — утверждает Папа. Для этого следует «отвергнуть всякую милитаристскую риторику, равно как и любую форму пропаганды, манипулирующей правдой, искажая ее с идеологическими целями. Следует продвигать на всех уровнях коммуникацию, которая помогает создавать условия для разрешения противостояний между народами».

Как христиане, мы знаем, что судьбы мира решаются на уровне сердца: именно из сердца проистекают верные слова для того, чтобы рассеять тьму разделенного мира:

«Это усилие требуется от каждого и нас, но особым образом оно взывает к чувству ответственности деятелей коммуникации», — пишет, завершая послание, Папа Франциск.