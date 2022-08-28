На публичной консистории 27 августа Папа призвал новых кардиналов делиться огнём Божьей любви (+ ФОТО)

В субботу Папа Франциск возглавил в базилике Святого Петра публичную консисторию, в ходе которой вручил пурпурные биретты 20 новым кардиналам и причислил к лику святых двух блаженных – епископа Джованни Баттисту Скалабрини и медбрата Артемиде Дзатти. Восемь из новых кардиналов представляют Европу, шестеро – Азию, двое – Африку, один – Северную Америку и четверо – Центральную и Южную Америку; впервые представлены Монголия, Парагвай, Сингапур и Восточный Тимор. Сообщает русская служба Vatican News.

Епископ Рима начал проповедь с фрагмента из Евангелия от св. Луки, в котором Иисус по дороге в Иерусалим заявляет ученикам: «Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!» (Лк 12,49). По словам Папы, образ огня – мощного пламени Святого Духа – это любовь Бога, которая очищает, возрождает и преображает: она полностью выразилась в пасхальной тайне Христа. Господь призывает учеников следовать за Ним, отметил Папа, и нам – взятым среди людей для особого служения в Церкви – Он как бы передаёт горящий факел Своей миссии, апостольской смелости, ревности о спасении каждого человека, ибо в Его любящем сердце пылает милосердие Отца, открытое всем народам и ещё неизвестным окраинам.

Существует и другой вид огня – пламя костра, о котором говорит св. Иоанн в рассказе о последнем явлении воскресшего Иисуса ученикам (см. Ин 21,9-14). На берегу Галилейского моря Иисус Сам зажёг этот огонь: «Его пламя мягко, неброско, но длится долго и используется для приготовления пищи», оно создаёт привычную, дружескую атмосферу:

«Господь хочет донести его и до нас, чтобы, уподобляясь Ему, мы со смирением, верностью, близостью и нежностью помогали многим почувствовать присутствие живого Иисуса среди нас».

Этот огонь, отметил Папа, «горит особым образом в молитве евхаристического поклонения», когда мы в тишине внимаем смиренному и незаметному присутствию Господа, как огню маленького костра. «Само это присутствие становится пищей для нашей повседневной жизни», сказал Епископ Рима и напомнил о примере святого Шарля де Фуко: долгое время он пребывал в нехристианской среде, в пустыне, сосредоточив внимание на присутствии живого Иисуса в Его Слове и Евхаристии, делясь со всеми братством, дружбой и милосердием. По словам Святейшего Отца, такой же костёр Божьей любви поддерживают рядом с собой многие миряне, священники, супруги, оживляя его простой домашней молитвой и любовью.

Обращаясь к новым кардиналам, Епископ Рима подчеркнул, что эти два типа огня Иисуса должны напоминать, что человек апостольской ревности воодушевлён пламенем Святого Духа и «смело заботится как о великом, так и о малом»:

«Кардинал любит Церковь с одним и тем же духовным огнём, решает ли он большие или малые вопросы, встречается с великими мира сего или с малыми, которые велики пред Богом».

Папа Франциск напомнил о кардиналах Казароли и Ван Туана, которых заботило спасение всех, кого они встречали на своём пути, и призвал иерархов всегда возносить взгляд к Иисусу:

«Лишь Он знает секрет этого смиренного великодушия, кроткой силы и универсальности, ориентированной на детали. (Лишь Он знает) тайну Божьего огня, который спускается с небес, освещая все их концы, и который спокойно готовит пищу для бедных семей, мигрантов или бездомных. Иисус хочет разжечь этот огонь на земле и сегодня; Он хочет заново зажечь его на берегах наших повседневных историй».

С 27 августа число кардиналов возросло до 226, из них 132 стали выборщиками. В течение следующих двух дней – 29 и 30 августа – Папа Франциск проведёт встречи с кардиналами, восточными Патриархами и руководителями госсекретариата Святейшего Престола, чтобы обсудить с ними апостольскую конституцию о реформе Римской Курии Praedicate Evangelium. По сообщению Ватиканского Зала печати, в заседаниях языковых групп по различным аспектам документа, а также в пленарных дебатах примут участие 197 иерархов. Встреча завершится вечером 30 августа в Ватиканской базилике Святой Мессой под предстоятельством Епископа Рима.