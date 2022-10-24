Папа призвал монахинь следовать примеру святого Иоанна Павла II

В субботу 22 октября Папа Франциск принял на аудиенции монахинь из двух орденов, проводящих одновременно свой Генеральный капитул: Орден Святейшего Искупителя (бригитток) и Сестер-миссионерок и благочестивых матерей Нигриции (комбонианок), передает русская служба Vatican News.

«Каждый Генеральный капитул представляет собой момент благодати для проводящей его монашеской семьи, — сказал Папа, обращаясь к сестрам. – Речь идет о времени послушания и открытости Святому Духу, чтобы понять, какие миссионерские приоритеты Бог вверяет вам на благо Церкви и мира». Именно Он, Господь, является отправным пунктом для внутреннего и общинного обновления, подчеркнул Папа и дал несколько рекомендаций каждому из орденов.

Обращаясь к бригитткам, Святейший Отец в особенности остановился на «умеренности в словах», предостерегая сестер от злословия и сплетен. «Сплетни – это чума богопосвященной жизни, — констатировал Папа, – и не только у женщин, но и у мужчин». Чтобы положить конец этому пороку, Папа посоветовал «прикусить язык, чтобы он опух и нельзя было говорить».

Приветствуя миссионерок-комбонианок, Папа Франциск напомнил об изначальной харизме этого ордена, призванного бороться с рабством. Как 150 лет назад основатель ордена святой Даниеле Комбони помогал жертвам рабства в Судане, так и сегодня сестры должны служить жертвам современного рабства, проявляющегося в проституции, торговле людьми, принудительном труде, наркомании, эксплуатации детей и мигрантов. «Проблему этих видов рабства не решить, не искоренив самые глубокие его причины, среди которых бедность, неравенство и дискриминация».

В конце аудиенции Папа напомнил, что 22 октября отмечается литургическая память святого Иоанна Павла II, который был «человеком Божиим, потому что много молился, находил время для молитвы даже когда был погружен в многочисленные и ответственные обязанности своего служения». Молитва – это первая обязанность христианина, подчеркнул Папа и призвал монахинь следовать свидетельству Иоанна Павла II, никогда не переставать молиться, смотреть на реальность глазами Господа Иисуса, жить в радости и послушании Святому Духу, превращая собственные харизмы в «воплощенное пророчество».