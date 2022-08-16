Папа призвал молиться Богородице о мире на Украине

15 августа, после чтения молитвы «Ангел Господень» Папа Франциск поздравил с праздником Успения Пресвятой Богородицы тех, кто находятся в отпуске, и кто не может себе этого позволить по причине важного служения в сфере общественных услуг. Епископ Рима также призвал не забывать в эти праздничные дни о больных и одиноких людях. Передает русская служба Vatican News.

Обращаясь к многочисленным паломникам, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане, Папа Франциск сказал:

«В этот день, посвященный Богоматери, я призываю всех – у кого есть возможность – посетить богородичное святилище, чтобы поклониться нашей Небесной Матери. Многие римляне и паломники посещают базилику Санта-Мария-Маджоре и молятся перед иконой Salus Populi Romani. Здесь также находится статуя Богородицы Regina Pacis (Царицы мира), установленная Папой Бенедиктом XV. Будем и далее взывать о заступничестве Пресвятой Девы Марии, дабы Господь даровал мир всему миру, и в особенности помолимся об украинском народе».

По просьбе Папы Бенедикта XV скульптура Марии Царицы мира была создана Гуидо Галли в 1918 году и размещена в левом нефе римской базилики; у её стоп верующие молились об окончании Первой мировой войны. 31 мая этого года – в последний день месяца, посвящённого Пресвятой Деве – Папа Франциск возложил венок из цветов к подножию этой скульптуры и возглавил молебен Святого Розария о мире на всей земле, в частности, на Украине.



На фото — Святой Розарий о мире перед статуей Пресвятой Богородицы Regina Pacis (Санта-Мария-Маджоре, 31 мая 2022 г.)