Папа: Magnificat Марии, песнь надежды

15 августа, в праздник Успения Пресвятой Девы Марии, Святейший Отец возглавил молитву Angelus из окна своего кабинета в Апостольском дворце Ватикана. Передает русская служба Vatican News.

Размышляя над евангельским отрывком дня, Папа сказал: «Сегодня, в праздник Успения Пресвятой Девы Марии, Евангелие предлагает нам диалог между Ней и Ее двоюродной сестрой Елисаветой. Когда Мария входит в дом Своей родственницы, Елисавета говорит Ей: ‘Благословенна Ты между жёнами и благословен плод чрева Твоего!’ (Лк 1,42). Эти слова, полные веры, радости и благоговения, стали частью молитвы ‘Радуйся, Мария’. Каждый раз, когда мы читаем эту прекрасную и такую близкую нам молитву, мы вторим Елисавете, приветствуя Марию и благословляя Ее, ибо Она несет нам Иисуса».

Святейший Отец отметил, что Мария принимает благословение Елизаветы и в ответ дарит нам Magnificat, который можно назвать «песней надежды». Это гимн хвалы и ликования за великие дела, которые Господь совершил в Ней, но Мария идет дальше: Она созерцает деяния Бога во всей истории Его народа, пояснил Папа Франциск: Пресвятая Дева говорит, что Господь «низложил сильных с престолов, и вознёс смиренных; алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем» (ст. 52-53). Слушая эти слова, может возникнуть сомнение: не преувеличивает ли Богородица, описывая мир, которого нет? Ведь то, что Она говорит, не соответствует действительности: сильные мира сего еще не свергнуты, а грозный Ирод уверенно восседает на своем троне; бедные и голодные все так же страдают, в то время как богатые продолжают процветать.

В чем же тогда смысл песнопения Марии? Цель Богородицы не в том, чтобы вести хронику времени, а в том, чтобы заявить: Бог через Нее совершил исторический переворот, окончательно установив новый порядок вещей. Она, маленькая и смиренная, была вознесена и – мы празднуем это сегодня – взята во славу Небес, в то время как сильным мира сего суждено остаться ни с чем, подчеркнул Епископ Рима. Словами гимна Magnificat Богоматерь объявляет о радикальных переменах, о перевороте ценностей. Говоря с Елисаветой, имея Иисуса во чреве, Она предвидит, что скажет Ее Сын, когда провозгласит блаженство бедных и смиренных, когда Он предостережет богатых и тех, кто полагается на свою самодостаточность. Поэтому Дева Мария пророчествует, что побеждают вовсе не власть, успех и деньги, а служение, смирение и любовь. «Глядя на Нее во славе, мы понимаем, что истинная сила – это служение, а царствовать – значит любить. Таков путь на небеса», – отметил Святейший Отец.

Спросим самих себя, призвал Папа: касается ли это пророчество, возвещенное Марией, нашей жизни? Верим ли мы, что царствовать – значит любить, а властвовать – значит служить? Верим ли мы, что цель нашей жизни – это Небеса, Рай? Или же нас волнуют лишь земные, материальные вещи? Наблюдая за событиями в мире, позволяем ли мы себе попасть в ловушку пессимизма или, подобно Деве Марии, способны разглядеть деяния Бога, Который через кротость и малость совершает великие дела?

Завершая праздничное размышление, Папа сказал:

«Сегодня Мария воспевает надежду и возрождает надежду в нас, в Ней мы видим цель нашего пути: Она – первое творение, которое всем своим существом, телом и душой, победоносно пересекает финишную черту Небес. Она показывает нам, что Небеса доступны если мы тоже не поддадимся греху, если будем славить Бога в смирении и великодушно служить другим. <…> Наша Матерь берет нас за руку, сопровождает к славе, приглашает радоваться при мысли о небесах. Давайте благословим Марию нашей молитвой и попросим Ее научить нас смотреть на все сущее так, чтобы видеть Небеса на земле».