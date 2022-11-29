Папа призвал «Католическое действие» внимать Святому Духу

27 ноября Папа Франциск направил специальное послание членам «Католического действия» по случаю его VIII конференции, в ходе которой было избрано новое руководство этого церковного движения. Передает русская служба Vatican News.

Касаясь ситуации в мире, Епископ Рима отмечает, что насилие между странами и народами подрывает стремление ко всеобщему братству, однако тяжёлые времена могут превратиться во времена благодатной надежды, которая «способна преодолеть трудности, разногласия и кресты, возникающие в повседневной жизни», – пишет Папа.

Многие вызовы встают и перед Церковью, поэтому необходимо, чтобы в ней укоренился синодальный дух, побуждающий слушать друг друга, учиться заново искусству диалога без предубеждений и преград, особенно с теми, кто «снаружи»: необходимо искать близости, которая есть «стиль Божий».

Папа Франциск призывает новоизбранных лидеров «Католического действия» быть людьми способными слушать, а не «столоначальниками»: руководители движения должны внимать голосу конкретных людей в их реалиях, вслушиваясь в «сердцебиение знаков времени». Церковь не может стоять на обочине истории, запутавшись в собственных делах: её призвание – вершить историю спасения, быть пророчицей, указывающей на возможность иных человеческих отношений в работе, любви и служении. Для этого, подчёркивает Епископ Рима, необходимо внимать Святому Духу, Который в каждой эпохе являет Свою новизну. Он всегда наставляет Церковь жизненной необходимости выходить «за ограду» ради благовестия.

По словам Святейшего Отца, Церковь Христова призвана «дышать» своей миссией: «Именно так поступила Пресвятая Дева, ибо Она выслушала, поднялась и отправилась служить», – пишет в конце послания Папа Франциск и призывает членов «Католического действия» превратить нынешние времена во время благодати, уметь внимательно слушать, распознавать и смело, всей жизнью, возвещать Благую весть.