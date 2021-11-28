Папа призвал «Католическое действие» к миссионерскому рвению

Папа Франциск поздравил членов церковного движения «Католическое действие» с 30-летием его Международного форума. Епископ Рима подтвердил цель этой организации – подготовку христиан, которые благовествуют с миссионерским рвением и утверждают братство.

У «Католического действия», подчёркивает Папа, немало заслуг, и многие из тех, кто принял Благую весть в его лоне, «принесли истину, глубину и Евангелие в гражданские круги, часто закрытые для веры». Святые и благословенные миряне из этого движения являются «богатством Церкви» и для многих общин они были «святыми по соседству». Однако история не линейна, отмечает Папа: даже на этом пути свет и тени переплетались с моментами кризиса, усталости и безразличия. Поэтому, чтобы не забыть, кто мы и куда идём, необходимо снова и снова вспоминать о своём происхождении, входя в сердце нашей Матери Церкви.

Всемирная пандемия сделала все уголки мира уязвимыми как никогда раньше, отмечает Папа, разделила людей и усугубила их неравенство. Мы оказываемся равными в потребностях, но разными в возможностях в разгар бури, «которая обнажает все попытки запечатать и забыть то, что питало души наших народов». Также глобальной остаётся драматическая ситуация в экономике, культуре и других областях; в связи с этим Епископ Рима определяет для членов «Католического действия» основную миссию: быть Церковью «исходящей».

Святейший Отец призывает христиан идти «туда, где проходит жизнь и история наших народов, без предрассудков, страха, классификаций и ощущения, будто мы являемся контролёрами чьей-либо веры». Нужно идти туда, где есть человеческие переживания и заботы, где самые глубокие раны и самые большие тревоги. Потому что «нет большей бедности, чем не иметь Бога, то есть жить без веры, придающей смысл жизни; без надежды, которая даёт силы трудиться; без ощущения, что нас любит Тот, Кто не разочаровывает». Именно здесь «Католическое действие» должно выполнять свою миссию, подчёркивает Папа, призывая членов движения быть людьми единства и евангелизационного рвения, задача которых – «сопровождать процесс веры современного христианина в соответствии с особенностями того жизненного этапа, на котором он находится».

В конце послания Святейший Отец обращается к членам церковного движения с тремя просьбами. Во-первых, «почувствовать глубокую необходимость работы во имя братства и социальной дружбы как средства восстановления израненного мира». Во-вторых, «сеять в сердцах всех людей убеждение, что подлинная христианская духовность коренится в стремлении к святости; этот путь начинается с Заповедей блаженства и реализуется в 25 главе Евангелия от Матфея, поэтому мы призваны любить наших самых страждущих братьев и трудиться ради них». В-третьих, Папа Франциск желает, чтобы все проекты и дела «Католического действия» оживлялись духом Церкви, которая исходит из себя и живёт утешительной радостью благовестия.

Источник: Vatican News