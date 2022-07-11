Папа призвал к миру народы Шри-Ланки и Ливии

После чтения молитвы «Ангел Господень» Папа Франциск обратился к властям Шри-Ланки, островного государства, переживающего глубокий политический и экономический кризис. Передает русская служба Vatican News.

«Я присоединяюсь к скорби народа Шри-Ланки, который продолжает страдать от последствий политической и экономической нестабильности. Вместе с епископами страны я вновь призываю к миру и умоляю власть имущих не игнорировать крик бедных и нужды народа», – сказал Святейший Отец.

Затем Папа обратился к народу Ливии, «в частности, к молодежи и ко всем, кто страдает из-за серьезных социальных и экономических проблем страны», призвав «всех вновь искать убедительные решения, с помощью международного сообщества, путем конструктивного диалога и национального примирения».