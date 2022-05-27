Папа призвал к «экономическому обращению»

Папа Франциск встретился с руководителями Глобального фонда солидарности, организации с центром в США, которая борется с бедностью и выходит навстречу самым нуждающимся, вдохновляясь социальным учением Католической Церкви. Передает русская служба Vatican News.

Приветствуя руководство фонда, Папа прежде всего выразил признательность за его работу, добавив, что ему нравится, когда «люди идут на границы и на окраины», ведь Иисус отправлялся именно на окраины для проповеди Евангелия: «Это могут быть окраины как физические, так и душевные; есть состоятельные люди с разбитой, разодранной душой, и к ним тоже надо идти, многие нуждаются в близости». Близость – пояснил Св. Отец – это и есть стиль Бога, и «религиозные движения, будь то монашеские конгрегации или же христиане, изолирующиеся для того, чтобы сохранить веру, — это повторение древнейшего фарисейства». Может быть, они и сохранят душу незапятнанной, но их сердце будет «грязно от эгоизма».

Папа остановился в особенности на необходимости сопровождлать мигрантов, упомянув о теракте в брюссельском аэропорту: его совершили дети иммигрантов, которые не были интегрированы и оставались в гетто, отметил Папа: «Неинтегрированный мигрант остается на полпути, и это опасно. Опасно для него самого, потому что этот несчастный навсегда останется нищим. Это опасно также для всех».

Папа напомнил, что все присутствующие – дети мигрантов. И хотя современные жители США говорят, что они коренные американцы, это не так: «Не нужно терять память: вы – народ мигрантов, ирландских и итальянских, Ирландцы привезли туда виски, а итальянцы – мафию».

Затем Папа Франциск призвал Глобальный фонд солидарности продвигать новый тип экономики. Экономике тоже требуется обращение: «Мы должны перейти от либеральной экономике к экономике, общей для народа, к общинной экономике», — в конечном счете, подчеркнул Папа, экономика должна стать «христианской».