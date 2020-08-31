Папа призвал к диалогу в Восточном Средиземноморье

После чтения полуденной молитвы «Ангел Господень» в воскресенье 30 августа Святейший Отец настоятельно призвал к уважению международного права в связи с событиями, происходящими последние несколько недель в Восточном Средиземноморье, в результате которых возросла напряженность между Турцией и Грецией. Подробности сообщает Vatican News.

«Я с беспокойством слежу за напряженностью в зоне Восточного Средиземноморья, осаждаемой различными вспышками нестабильности. Я призываю к конструктивному диалогу и к соблюдению международных законов в целях урегулирования конфликтов, которые угрожают миру народов этого региона», — сказал Святейший Отец.

Спор между Грецией и Турцией касается огромных газовых и нефтяных месторождений, открытых десять лет назад. В настоящее время эти две страны оспаривают толкование своих территориальных границ и, следовательно, своего права на разведку и использование энергетических ресурсов. Напряженность между Анкарой и Афинами возросла после 10 августа с развертыванием турецкого исследовательского судна «Оруч Рейс». ЕС предупредил Турцию, что она может столкнуться с новыми санкциями, включая жесткие экономические меры, если не будут сделаны шаги вперед для снижения напряженности.

Также после чтения молитвы «Ангел Господень» Папа Франциск напомнил, что первого сентября отмечается Всемирный день молитвы о защите творения. «Начиная с этой даты и до 4 октября, вместе с нашими братьями- христианами различных Церквей и традиций, мы будем отмечать “Юбилей Земли” в память об учреждении 50 лет назад Всемирного дня защиты Земли. Я приветствую многочисленные инициативы, выдвинутые по всему миру, и среди них концерт, который состоится в кафедральном соборе Порт-Луиса, столицы Маврикия, где, к сожалению, недавно произошла экологическая катастрофа», — сказал Папа.