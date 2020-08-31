Папа призвал к диалогу в Восточном Средиземноморье

Папа призвал к диалогу в Восточном Средиземноморье

Август 31, 2020

После чтения полуденной молитвы «Ангел Господень» в воскресенье 30 августа Святейший Отец настоятельно призвал к уважению международного права в связи с событиями, происходящими последние несколько недель в Восточном , в результате которых возросла напряженность между Турцией и Грецией. Подробности сообщает Vatican News.

«Я с беспокойством слежу за напряженностью в зоне Восточного Средиземноморья, осаждаемой различными вспышками нестабильности. Я призываю к конструктивному диалогу и к соблюдению международных законов в целях урегулирования конфликтов, которые угрожают миру народов этого региона», — сказал Святейший Отец.

Спор между Грецией и Турцией касается огромных газовых и нефтяных месторождений, открытых десять лет назад. В настоящее время эти две страны оспаривают толкование своих территориальных границ и, следовательно, своего права на разведку и использование энергетических ресурсов. Напряженность между Анкарой и Афинами возросла после 10 августа с развертыванием турецкого исследовательского судна «Оруч Рейс». ЕС предупредил Турцию, что она может столкнуться с новыми санкциями, включая жесткие экономические меры, если не будут сделаны шаги вперед для снижения напряженности.

Также после чтения молитвы «» напомнил, что первого сентября отмечается Всемирный день молитвы о защите творения. «Начиная с этой даты и до 4 октября, вместе с нашими братьями- христианами различных Церквей и традиций, мы будем отмечать “Юбилей Земли” в память об учреждении 50 лет назад Всемирного дня защиты Земли. Я приветствую многочисленные инициативы, выдвинутые по всему миру, и среди них концерт, который состоится в кафедральном соборе Порт-Луиса, столицы Маврикия, где, к сожалению, недавно произошла экологическая катастрофа», — сказал Папа.

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна