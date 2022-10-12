Папа призвал к действенной солидарности с мигрантами

В понедельник 10 октября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Зале Павла VI многочисленных паломников, приехавших на канонизацию Иоанна Батиста Скалабрини, которая состоялась в минувшее воскресенье. Передает русская служба Vatican News.

Епископ Рима приветствовал скалабринских миссионеров, монашествующих из конгрегаций Св. Карла Борромео и мирян из итальянских епархий Комо и Пьяченцы, а также мигрантов из разных стран: «Таким образом вы наглядно представляете широту деятельности епископа Скалабрини, открытость его сердца, которому, так сказать, одной епархии было недостаточно», – подчеркнул Папа, отметив, что новопрославленный святой «с великим милосердием и пастырской рассудительностью заботился об адекватной материальной и духовной помощи» мигрантам. Он смотрел на них взглядом Христа, о котором Матфей пишет: «Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря» (9,36).

Также и сегодня, отметил Папа, миграционные потоки представляют собой важнейший вызов: они подчёркивают «настоятельную необходимость поставить братство выше отвержения, солидарность выше безразличия». Сегодня каждый христианин «призван отразить взгляд Бога на братьев и сестёр мигрантов и беженцев», по примеру епископа Скалабрини.

Верующие должны «распространять культуру встречи» на равных между мигрантами и народом страны, которая их принимает. Это обогащающий опыт, «раскрывающий красоту разнообразия», опыт плодотворный, потому что вера, надежда и упорство мигрантов «могут стать примером и стимулом для тех, кто желает посвятить себя созиданию мира и благополучия для всех». А для этого нужно начинать с последних, подчеркнул Святейший Отец:

«Чтобы братство и общественная дружба развивались, мы все призваны быть креативными, мыслить нестандартно. Мы должны открывать новые пространства, где искусство, музыка и встреча становятся инструментами межкультурной динамики, где можно приобщиться к богатству разнообразия».

Папа Франциск призвал скалабринских миссионеров всегда вдохновляться своим святым основателем, «отцом всех мигрантов»:

«Пусть его харизма возродит в вас радость пребывания с мигрантами, служения им с верой, в Святом Духе и с убеждением, что в каждом из них мы встречаем Господа Иисуса».

Нужно быть великодушными и не жалеть физических и экономических ресурсов для целостного продвижения мигрантов: это также помогает миссионерам трудиться «с единой целью, как семье, объединённой в многообразии». Епископ Рима пожелал, чтобы святость Иоанна Батиста Скалабрини «заразила всех желанием святости, – каждого по-своему, уникальным образом, – такими, какими нас создало и хочет видеть безграничное воображение Бога». Пусть заступничество нового святого дарует нам «радость и надежду на общем пути к Новому Иерусалиму, симфонии лиц и народов, к Царству справедливости, братства и мира».

В конце встречи Папа Франциск поблагодарил гостей за визит, преподал им апостольское благословение и попросил о молитве.