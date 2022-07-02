Папа приветствовал жителей ДРК и Южного Судана

2 июля Папа Франциск обратился с видеопосланием к жителям Демократической Республики Конго и Республики Южный Судан, которых он должен был посетить во время апостольского визита, запланированного со 2 по 7 июля. Передает русская служба Vatican News.

Епископ Рима глубоко сожалеет о том, что по состоянию здоровья он был вынужден отложить «этот столь желанный и долгожданный визит», и призывает не терять надежды на скорейшую встречу. «В эти недели вы в моём сердце больше, чем когда-либо», – подчёркивает Папа и выражает близость народам этих стран, страдающим долгие годы от эксплуатации, насилия, бедности и военных конфликтов, «при безразличии и самодовольстве многих». Святейший Отец заявляет о желании внести вклад в дело национального примирения вместе с архиепископом Кентерберийским и модератором Генеральной ассамблеи Церкви Шотландии, – его спутниками в несостоявшейся африканской поездке.

Епископ Рима призывает конголезцев и южносуданцев:

«Не позволяйте похитить у вас надежду! Подумайте, вы, столь дорогие мне, насколько вы ещё ценнее и любимее в глазах Бога, Который никогда не разочаровывает тех, кто надеется на Него! На всех вас, начиная с политических лидеров, возложена великая миссия: перевернуть страницу, чтобы открыть новые пути примирения, прощения, мирного сосуществования и развития».

По словам Папы, эту миссию нужно принять, чтобы «наполнить светом и будущим» многочисленную африканскую молодёжь: она мечтает и заслуживает, чтобы эти мечты сбылись и наступили дни мира. Ради этих будущих поколений «нужно сложить оружие, преодолеть обиды, написать новые страницы братства».

Слезы и молитвы африканских народов не напрасны: «Божье утешение придёт, ибо Господни ‘намерения во благо, а не на зло’ (Иер 29,11)», – подчёркивает Папа и возносит молитвы, дабы мир Господень снизошёл в их сердца.

В конце видеопослания Епископ Рима ещё раз заверяет жителей Демократической Республики Конго и Южного Судана в духовной близости и преподаёт им апостольское благословение.