Папа приветствовал в Ватикане Патриарха Тавадроса II

На общей аудиенции в среду 10 мая Святейший Отец обратился с приветственным словом к предстоятелю Коптской Церкви Тавадросу II, Папе Александрийскому и Патриарху Престола Святого Марка. Передает русская служба Vatican News.

Папа Франциск с благодарностью отметил, что коптский иерарх принял его приглашение приехать в Вечный город, чтобы вместе отпраздновать 50-летие исторической встречи Папы Павла VI и Папы Шенуды III, состоявшейся в Ватикане в 1973 году:

«Это была первая встреча Епископа Рима и Патриарха Коптской Православной Церкви, которая завершилась подписанием памятной Совместной христологической декларации 10 мая. В память об этом событии Его Святейшество Тавадрос впервые посетил меня 10 мая десять лет назад, через несколько месяцев после своего и моего избрания, и предложил отмечать каждое 10 мая День коптско-католической дружбы, который мы с тех пор празднуем каждый год».

«Да поможет нам Всемогущий Бог, по заступничеству святых и мучеников Коптской Церкви, укрепляться в общении, в единых и святых узах веры, надежды и христианской любви», – воззвал в конце обращения Папа Франциск и добавил:

«Я прошу всех присутствующих молиться, дабы Господь благословил визит Папы Тавадроса в Рим и хранил всю Коптскую Православную Церковь. Пусть этот визит приблизит нас к тому благословенному дню, когда мы будем едины во Христе!»