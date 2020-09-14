Папа приветствовал участников вирутального паломничества в Помпеи и Лорето

Папа Франциск направил приветственное послание итальянским семьям, которые принимали духовное участие – через средства массовой информации – в XIII Национальном паломничестве в святилища Помпей и Лорето. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Событие было организовано поместным епископатом, движением «Обновление в Святом Духе» и Национальным форумом семейных ассоциаций, под эгидой Папского совета по содействию новой евангелизации.

Послание, подписанное государственным секретарём Ватикана кардиналом Пьетро Паролином, адресовано монсеньору Стефано Руссо, генеральному секретарю Итальянской епископской конференции. Из-за санитарных ограничений, связанных с пандемией COVID-19, в богородичные святилища смогли приехать лишь немногие верующие.

XIII Национальное паломничество проходило под девизом, взятым из Второго послания святого Павла к Коринфянам: «Радуйтесь, утешайтесь, будьте единомысленны» (2 Кор 13,11). Цитируя этот призыв апостола, Святейший Отец с благодарностью обращается к организаторам и паломникам, которые в это непростое для семей время пожелали заново дать «свидетельство веры и солидарности, чтобы каждый мог черпать из молитвы и братского единства надежду и силы на будущее».

Папа Франциск выражает надежду, что открытие нового учебного года укрепит во всех чувство ответственности. В перспективе обновлённого образовательного пакта семьи призваны быть главными действующими лицами, а в центре внимания должно находиться подрастающее поколение:

«Их здоровое, правильное и коммуникативное взросление является условием для мирного и благополучного будущего для всего общества».

Вместе с паломниками Святейший Отец взывает «к заступничеству Пресвятой Богородицы, дабы христианские семьи в Италии, Европе и по всему миру продолжали наполнять великий поток, распространяющий жизнь, веру, надежду и любовь в Народе Божьем и во всём обществе».