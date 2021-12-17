Папа принял президента Италии в связи с завершающимся сроком полномочий политика

16 декабря 2021 года Святейший Отец принял на аудиенции в Апостольском дворце президента Италии Серджо Маттареллу.

Это был прощальный визит главы итальянского государства, который завершит свое семилетнее президентство в феврале будущего года.

Затем политик встретился с кардиналом Пьетро Паролином и архиепископом Полом Ричардом Галлахером. В ходе сердечной беседы в Государственном секретариате Ватикана было выражено удовлетворение хорошими отношениями между Св. Престолом и Итальянской Республикой.

Состоялся обмен мнениями по некоторым вопросам, связанным с социальной ситуацией в Италии, с особым акцентом на проблемах пандемии и вакцинации, семьи, демографических процессов и образования для молодежи.

Стороны рассмотрели также вопросы международного характера. Здесь особое внимание было уделено африканскому континенту и миграции. Кроме того был затронут вопрос о перспективе и демократических ценностях в Европе.



По материалам Vatican News