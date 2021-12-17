Папа принял президента Италии в связи с завершающимся сроком полномочий политика
16 декабря 2021 года Святейший Отец принял на аудиенции в Апостольском дворце президента Италии Серджо Маттареллу.
Это был прощальный визит главы итальянского государства, который завершит свое семилетнее президентство в феврале будущего года.
Затем политик встретился с кардиналом Пьетро Паролином и архиепископом Полом Ричардом Галлахером. В ходе сердечной беседы в Государственном секретариате Ватикана было выражено удовлетворение хорошими отношениями между Св. Престолом и Итальянской Республикой.
Состоялся обмен мнениями по некоторым вопросам, связанным с социальной ситуацией в Италии, с особым акцентом на проблемах пандемии и вакцинации, семьи, демографических процессов и образования для молодежи.
Стороны рассмотрели также вопросы международного характера. Здесь особое внимание было уделено африканскому континенту и миграции. Кроме того был затронут вопрос о перспективе и демократических ценностях в Европе.
По материалам Vatican News
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