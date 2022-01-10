Папа преподал Таинство Крещения 16 младенцам (ФОТО)

Утром 9 января, в праздник Крещения Господня, Папа Франциск возглавил в Сикстинской капелле Ватикана Святую Мессу, во время которой преподал Таинство Крещения 16 младенцам – 7 мальчикам и 9 девочкам. Передает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В своей проповеди Епископ Рима отметил, что вскоре эти маленькие дети «получат Божье оправдание, силу Иисуса, чтобы идти вперёд по жизни, обретут христианскую идентичность», которую родители и крестные обязаны хранить и защищать, подчеркнул Святейший Отец:

«Именно это является вашим заданием на протяжении всей жизни: оберегать христианскую идентичность ваших детей. Это ежедневный труд; помогайте им расти в свете, в который они облекутся сегодня».

Как обычно, Епископ Рима приободрил родителей, которые впервые столкнулись с проблемами, связанными с присутствием малышей в незнакомой обстановке: не стоит переживать, если дети будут плакать и кричать, отметил Папа, – в них уже сейчас проявляется общинный «дух оркестра», и когда один начинает плакать, другие подхватывают и происходит настоящий концерт. Раз ребенок плачет, ему, наверное, жарко, поэтому стоит снять с него что-нибудь, – или же он голоден: тогда нужно покормить его прямо здесь, посоветовал Святейший Отец.

«Пусть они спокойно плачут, – сказал Папа, – и с этим миром давайте продолжим церемонию. Не забывайте: они обретут христианскую идентичность, и вашей задачей будет её защита».