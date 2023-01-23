Папа предостерёг от литургической небрежности

Святейший Отец принял на аудиенции участников образовательного курса для ответственных за подготовку богослужений на епархиальном уровне. Обучение организовано Папским институтом Святого Ансельма на основе указаний, содержащихся в апостольском послании Desiderio desideravit о литургической подготовке. Передает русская служба Vatican News.

Литургию никогда нельзя постичь в полной мере, подчеркнул Папа, ее нельзя «выучить», как некое понятие или ремесло, относящееся к человеческой компетенции: литургия является «изначальным искусством» Церкви, которое ее формирует и характеризует.

Сегодня, отметил Папа, в отношении ответственных за литургию больше не употребляют слово «церемониарий», но предпочтение отдается термину «магистр (или наставник) богослужений». Это подлинная диакония, пояснил Папа: служитель, облеченный такой ответственностью, является сотрудником епископа в служении общине. Святейший Отец напомнил об одном из стержней литургической реформы Второго Ватиканского собора: всегда иметь перед глазами благо общины и пастырскую заботу о верных, чтобы приблизить народ ко Христу, а Христа – к народу. Именно это должно быть первостепенной задачей того, кто возглавляет подготовку к богослужению. «Священнопразднование, которое не евангелизирует, не является подлинным», — напомнил Папа, процитировав послание Desiderio desideravit.

Одним из самых сложных моментов реформы стало ее практическое воплощение, то есть то, каким образом в повседневной литургической жизни осуществляются постановления Отцы Собора. Магистр богослужений – один из тех, кто несет за это ответственность, наряду с руководителем отдела литургического пастырства сопровождая епархию, общины, пресвитеров и других служителей.

Папа упомянул о «литургических школах», действующих при некоторых кафедральных соборах и созданных для того, чтобы «мистагогически» размышлять над тем, что мы священнопразднуем. Святейший Отец призвал ответственных за организацию богослужений помогать также ректорам семинарий как можно лучше заботиться о провозглашении Слова, о литургических жестах и знаках, чтобы будущие священники могли научиться должному стилю священнопразднования. Такая помощь нужна и ответственным за министрантов в приходах: для них можно было бы организовать школы литургической подготовки, в которых бы сочетались «братство, катехизация, мистагогика и богослужебная практика».

О подготовке богослужения следует заботиться всегда, не ограничиваясь «парадными» Мессами, организованными лишь по случаю приезда епископа. Кроме того, «посещать приходы и ничего не говорить, видя недостойные, плохо подготовленные, небрежные богослужения, означает отказывать общине в помощи и сопровождении», — подчеркнул Папа Франциск и затем попросил епархиальных служителей позаботиться о моментах молчания на литургии, заметив, что нередко перед Мессой и после нее в ризницах бывает крайне шумно: «Братство, приветствия – это прекрасно, но именно встреча с Иисусом наделяет смыслом наши встречи и собрания», — пояснил Святейший Отец.