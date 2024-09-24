Папа предостерег от манипулятивного использования искусственного интеллекта

Папа Франциск обратился со специальным посланием к участникам пленарного заседания Папской академии наук, с которыми не смог встретиться на запланированной в понедельник 23 сентября аудиенции из-за простуды. Передает русская служба Vatican News.

Ссылаясь на две темы пленарной сессии этого года – антропоцен и искусственный интеллект, — Папа выразил свою и всеобщую обеспокоенность мощным воздействием человечества на природы и экосистемы и поблагодарил Папскую академию за внимание к этой проблеме и к ее последствиям для бедных и отверженных.

«В своем стремлении к знанию и к постижению физического мира науки никогда не должны терять из виду то, насколько важно использовать это знание для того, чтобы поддерживать и продвигать достоинство человека и человечества в целом».

Инклюзивность в этой сфере, пишет далее Папа, не может относиться лишь к научным дисциплинам, но и к участию всех общественных компонентов, включая малоимущих, бедных, а также коренные народы.

Останавливаясь на вопросе искусственного интеллекта, Святейший Отец подчеркивает: его развитие может оказаться благотворным для человечества, особенно в области медицины, экологии и климатических изменений. Однако ИИ несет в себе и потенциальные риски: Папа, в частности, назвал среди них манипулирование ИИ для формирования общественного мнения, потребительского выбора и для вмешательства в политические выборы.

Эти вызовы, поясняет Св. Отец, напоминают о незыблемости человеческого и этического измерения, присущего научно-техническому прогрессу:

«Техническое развитие, не улучшающее качество жизни для всего человечества, но лишь усугубляющее неравенство и конфликты, никогда не сможет считаться настоящим прогрессом».

Во времена кризиса, войны и угроз мировой безопасности вклад науки, которая служит благу человеческой семьи, особенно важен для продвижения глобального мира и международного сотрудничества, подчеркивает в конце своего обращения Папа и призывает Божьей благословение на труды академиков.