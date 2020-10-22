Папа пожертвовал продукты и средства защиты венесуэльским эмигрантам

Через фонд Populorum Progressio Папа Франциск заверил в своей поддержке венесуэльских мигрантов, идущих по дорогам Колумбии в поисках лучших условий жизни.

Папа Франциск пожертвовал колумбийской епархии Кукута 3300 посылок с продуктами питания и столько же гигиенических и защитных наборов, сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Это – третий транш гуманитарной помощи со стороны Святейшего Отца, благодаря которому поместная Церковь может поддержать венесуэльских мигрантов: в течение нескольких месяцев люди не могли пересечь границу между Колумбией и Венесуэлой, но теперь отправились в поисках лучшей жизни вглубь страны и в соседние страны. Их путешествие, отягощённое пандемией коронавируса, ещё больше усугубляет эпидемиологическую ситуацию в местах пребывания мигрантов.

Благодаря Папскому фонду Populorum Progressio, который финансирует гуманитарные проекты в Латинской Америке и Карибском бассейне, помощь Святейшего Отца будет распределяться в течение 21 дня; венесуэльские мигранты будут ежедневно получать от 250 до 300 наборов с продуктами и средствами санитарной защиты. Первая доставка состоялась неделю назад через Епархиальный продовольственный банк (BDA): она предназначалась для мигрантов, которые проходили между муниципалитетами Кукута и Чинакота.

По сообщению колумбийской епархии, таким образом поместная Церковь старается ответить на призыв Папы Франциска принимать, защищать, продвигать и интегрировать наших братьев, которые оказались вдали от родины и в нужде.



На фото — венесуэльские мигранты, которые находятся в городе Кукута, Колумбия