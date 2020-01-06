Папа поздравил с Рождеством православных и католиков Восточных Церквей

В полдень 6 января, после богородичной молитвы «Ангел Господень», Папа Франциск обратился с поздравлениями к христианам, «многие из которых завтра празднуют Рождество Господне». Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Обращаясь к верующим Православных Церквей и католикам восточных обрядов, Святейший Отец сказал: «Для них и для их общин мы желаем света и мира Христа Спасителя. Давайте же поаплодируем нашим братьям православным и католикам Восточных Церквей».

Папа Франциск также приветствовал участников традиционного историко-фольклорного парада, которые в торжество Богоявления молились вместе с Епископом Рима на площади Святого Петра. Красочное шествие было организовано Волонтёрским комитетом под эгидой Семейных ассоциаций Европы. В этом году большинство участников парада прибыли из муниципалитета Аллюмьере и долины реки Миньоне (регион Лацио).

Праздничная процессия во главе с Тремя Волхвами уже стала в Риме доброй традицией: впервые она прошла по улицам Вечного Города 33 года назад, в 1985 году. Участники парада стремятся напомнить, что 6 января – в Италии это выходной день – Богоявление празднуется во имя мира, солидарности и братства между народами, в том числе привлекая к празднованию исторические костюмированные группы из многих уголков Италии и разных стран мира.