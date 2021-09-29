Папа поздравил мексиканцев с 200-летием независимости страны

Размышлять о прошлом, чтобы укреплять корни и строить будущее с надеждой: об этом пишет Папа Франциск в специальном послании мексиканскому епископату по случаю двухсотлетия Декларации независимости Мексики, передает Vatican News.

Епископ Рима отмечает, что «праздновать независимость – значит подтверждать свободу, а свобода – это дар и постоянное достижение». Внимание к прошлому должно охватывать «как свет, так и тени, из которых складывалась история страны», и этот взгляд связан с процессом очищения памяти, то есть с признанием болезненных ошибок, совершённых в прошлом. «По этой причине и по разным поводам мои предшественники и я сам просили прощения за персональные и общественные грехи, за все дела и попущения, которые не способствовали евангелизации», – подчёркивает Папа. В этой перспективе «также нельзя игнорировать действий, которые в последнее время были совершены против христианских религиозных чувств значительной части мексиканского народа, что привело к глубоким страданиям». Однако из боли прошлого, отмечает Епископ Рима, необходимо извлечь уроки: нужно продвигать открытый и уважительный диалог, строя отношения братства, при этом общее благо должно превосходить личные интересы, напряжённость и конфликты.

Святейший Отец призывает мексиканцев жить настоящим, созидая будущее с радостью и надеждой, подтверждая ценности, которые характеризуют их как народ. Независимость, единство и религия – это именно те ценности, за которые жители страны упорно боролись и даже отдавали жизнь.

Епископ Рима отмечает «ещё одно событие, которое, несомненно, ознаменует путь веры для Церкви в Мексике на ближайшие годы» – празднование 500-летия явлений Пресвятой Девы Гваделупской. Обращаясь к самым малым и нуждающимся, Мария способствовала братству и свободе, примирению и инкультурации христианского послания не только в Мексике, но и во всей Америке, подчёркивает Папа:

«Да будет она и впредь для всех вас верным проводником, ведущим к единству и полноте жизни в её Сыне Иисусе Христе».