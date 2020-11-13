Папа поздравил Иезуитскую службу беженцев с 40-летием

По случаю сорокалетия с момента основания Иезуитской службы беженцев (JRS) Слугой Божьим Педро Аррупе, Папа Франциск направил поздравительное послание римскому центру этой организации – «Асталли». Передает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Святейший Отец призывает сотрудников и волонтеров центра «черпать мужество и мудрость от идеи и примера отца-основателя»: увидев страдания тех, кто бежал со своей родины из-за войны во Вьетнаме, отец Аррупе «преобразил свое чувство смятения в глубоко деятельную заботу об их физическом, психологическом и духовном благополучии».

С 80-х годов прошлого века до сегодняшнего дня – в то время как пандемия коронавируса показала, что все мы находимся «в одной лодке», — множество людей были вынуждены на борту резиновых лодок и барж искать спасения от вируса несправедливости, насилия и войны.

Иезуитская служба беженцев играет решающую роль в привлечении общественного внимания к проблемам беженцев и эвакуированных, а также дает им возможность развиваться посредством образовательных программ, содействуя тем самым культуре встречи.

Папа Франциск выражает надежду, что никакое личное или институциональное препятствие не сможет помешать «щедрому ответу на безотлагательный призыв продвигать культуру близости и встречи».