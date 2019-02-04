Папа: посвящённая Богу жизнь – это постоянная новизна (+ ФОТО)

Посвящение себя Богу – «это не выживание, а новая жизнь»: об этом 2 февраля в Ватиканской базилике говорил Папа Франциск на торжественном богослужении Сретения Господня, когда Церковь празднует День богопосвящённой жизни.

В своей проповеди Епископ Рима отметил, что праздничная литургия говорит об Иисусе, Который встречается со Своим народом: это праздник встречи, и она должна происходить «не время от времени, а каждый день». Следовать за Христом – значит ежедневно предоставлять Господу центральное место в нашей жизни, вследствие чего мы обретаем смелость и решимость идти вперёд. На этом пути следует всегда помнить об истоках выбора богопосвящённой жизни: вспоминать о первой встрече с Господом, когда наше сердце озарилось любовью Иисуса и ответило Ему взаимностью.

Папа Франциск напомнил, что встреча с Богом не является «личным делом»: она происходит посреди «верующего народа»; богопосвящённая жизнь расцветает именно в Церкви.

Евангелие праздника, отметил Святейший Отец, говорит о Законе и Духе: исполняя Закон, Иосиф, Мария и Младенец приходят в Храм с предписанной жертвой; здесь их встречают праведные Симеон и Анна, принимающие новизну Святого Духа. По словам Папы, верующие призваны к двойному послушанию – Закону, вносящему порядок, и Духу, дарующему свежесть и новизну. Закон и Дух взаимосвязаны, они укрепляют богопосвящённую жизнь.

Путь к встрече с Иисусом состоит из мелочей, составляющих ежедневную мозаику конкретных действий, и они подтверждают нашу верность молитвой, Святой Мессой, исповедью, чтением Слова Божьего, делами милосердия по отношению к нуждающихся. В случае монашествующих таким конкретным делом становится послушание настоятелю и уставу ордена:

«Так вода обыденности превращается в вино новизны, а жизнь, которая, казалось бы, должна быть более скованной, становится более свободной».



Виктор Владимиров

Источник: Vatican News