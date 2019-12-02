Папа посетил Греччо, место первого рождественского вертепа

В первое воскресенье Адвента Папа Франциск посетил святилище в умбрском городке Греччо и помолился в Гроте рождественских яслей, там, где святой Франциск Ассизский впервые воспроизвел событие Рождества с помощью вертепа: через эту традицию народного благочестия из поколения в поколение передавалась величайшая тайна христианской веры, тайна Воплощения. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.



Краткий визит Папы включал общение с больными и инвалидами и с их семьями: они встречали Святейшего Отца возле вертолетной площадки. Оттуда Папа отправился во францисканское святилище, которое святой Иоанн Павел II называл «вторым Вифлеемом». После молитвы Папа Франциск подписал на алтаре святилища апостольское послание Admirabile signum о значении и ценности рождественских яслей. Затем состоялась Литургия Слова, во время которой двое актеров зачитали все десять параграфов послания. В завершение своего визита Папа Франциск сказал: «Рождественские ясли, которые святой Франциск впервые реализовал именно здесь, в этом небольшом пространстве, воссоздав убогую Вифлеемскую пещеру, говорят сами за себя. Здесь не нужно многословие, потому что сцена, находящаяся у нас перед глазами, выражает мудрость, в которой мы нуждаемся для того, чтобы понять самое главное».

