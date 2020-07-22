Папа Франциск посетил детский летний лагерь Ватикана
Напомним, что этим летом на территории Ватикана впервые был организован летний городской лагерь для детей сотрудников учреждений Святейшего Престола и Губернаторства Града Ватикан. Проект, с помощью которого Папа Франциск пожелал помочь работающим матерям, был разработан еще до пандемии, однако из-за чрезвычайной ситуации он претерпел некоторые изменения, и лагерь смог принять лишь ограниченное число участников — около ста детей в возрасте от 5 до 14 лет.
Во время своего визита Папа Франциск остановился у каждого столика, беседуя с детьми и отвечая на их вопросы. Он также посетил игровые площадки, расположенные внутри зала.
Чуть позже, сидя с детьми, Папа призвал их заводить новых друзей. «Люди, которые умеют веселиться только в одиночку, эгоистичны. Вы должны быть вместе, с друзьями, чтобы хорошо проводить время», – сказал им Папа. Наконец, около 10.00, перед тем, как вернуться пешком в Дом Святой Марфы, Папа приветствовал салезианцев, взявших на себя обязанности воспитателей и аниматоров детского лагеря, и поблагодарил их за работу.
Летний лагерь проходит с 6 по 31 июля. Детям доступны различные виды деятельности и развлечений, охватывающие всю территорию города-государства, от Ватиканских садов до вертолетной площадки: разнообразные игровые площадки, теннисный корт, футбольное поле, бассейн, надувные аттракционы, настольный теннис, экскурсии. При этом для всех участников лагеря обеспечено соблюдение протоколов санитарной защиты от коронавируса, передает Vatican News.
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