Папа посетил детей из отделения онкологии в больнице им. Джемелли

Во второй половине дня 13 июля Папа Франциск посетил маленьких пациентов отделения детской онкологии в больнице им. Агостино Джемелли, где он проходит курс реабилитации после операции, проведённой на прошлой неделе. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Детское отделение онкологии находится на десятом этаже больницы в крыле D – как раз напротив палаты Папы Римского. По сообщению директора Ватиканского зала печати Маттео Бруни, Папа Франциск пожелал посетить это отделение, когда услышал, что там проходит концерт для маленьких пациентов.

Вечером перед больными детьми выступал известный римский музыкант и этномузыколог Амброджо Спаранья в сопровождении Оркестра итальянских народных инструментов. Их благотворительный концерт – один из 15 – проходил в рамках проекта солидарности «Эхо сердца», организованного фондом «Музыка для Рима» в сотрудничестве с римским отделением фонда «Каритас».

По завершении концерта Святейший Отец зашёл в соседнюю палату и тепло приветствовал детей и их родителей, которые в последние дни, особенно во время воскресной молитвы «Ангел Господень», имели возможность выразить свою любовь к Папе Римскому.

Пресс-центр Святейшего Престола также сообщает, что Епископ Рима продолжает запланированное лечение и реабилитацию, которые позволят ему как можно скорее вернуться в Ватикан:

«Среди множества больных, встреченных в эти дни, Папа обращает особое внимание на тех, кто прикован к постели и не может вернуться домой. Святейший Отец желает им воспринимать это время как возможность, пусть даже в страданиях, открыться с нежностью больному брату или сестре на соседней кровати, с которыми они разделяют одну и ту же человеческую уязвимость».