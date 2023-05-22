Папа поручил кардиналу Дзуппи миссию мира для Украины

По словам директора пресс-службы Ватикана, Папа Франциск поручил президенту итальянского епископата миссию, направленную на «прокладывание путей мира» в Украине, передает Vatican News.

Вечером 20 мая, отвечая на вопросы журналистов, директор Зала печати Святейшего Престола Маттео Бруни заявил:

«Папа Франциск поручил кардиналу Маттео Дзуппи, архиепископу Болонскому и президенту Итальянской епископской конференции, возглавить миссию, согласованную с Государственным секретариатом и призванную ослабить напряжённость конфликта в Украине, в надежде – которую Святейший Отец никогда не оставлял, – что это откроет пути для мира».

Глава пресс-службы Ватикана уточнил, что «сроки миссии и способы её осуществления в настоящее время изучаются».