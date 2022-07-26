Папа попросил прощения за преступления против коренных народов (+ ФОТО)

В начале апостольского визита в Канаду 25 июля Папа Франциск прибыл в поселение Масквачис, в 70 км к югу от Эдмонтона, где в 10 часов утра встретился с представителями коренных народов и вместе с ними помолился на местном кладбище. Передает русская служба Vatican News.

В своей речи Святейший Отец пояснил, почему его паломничество покаяния началось именно с этой печально известной местности: «Я приехал в ваши родные края, чтобы лично поделиться своей болью, умолять Бога о прощении, исцелении и примирении, выразить духовную близость, молиться с вами и за вас». Папа напомнил, что делегаты коренных народов – на встрече в Ватикане четыре месяца назад – подарили ему две пары мокасин «в знак страданий, выпавших на долю детей коренных народов, особенно тех, кто, к сожалению, так и не вернулся домой из школ-интернатов». Память об этих детях вселяет скорбь и взывает о том, чтобы к каждому ребенку относились с любовью и уважением. Эти мокасины, по словам Папы, указывают на путь, который мы хотим пройти вместе, «дабы страдания прошлого уступили место будущему справедливости, исцеления и примирения».

Первый этап визита Святейшего Отца проходит на землях, где с незапамятных времен проживают коренные народы: их территории хранят память об уважении к дарованной Творцом земле, о чувстве семьи и общины, о связи между поколениями, о почитании стариков и заботе о молодёжи. У коренных народов есть «множество прекрасных обычаев и учений, в центре которых – забота о других и любовь к истине, смелость и уважение, скромность, честность и мудрость жизни».

Однако память на этом месте приводит нас и к печальным моментам. По словам Епископа Рима, они отзываются «криком боли, сдавленным воплем», который сопровождал его все эти месяцы. Страдания и трагедии, выпавшие на долю многих из присутствующих, переживаются заново, когда о них напоминают. Однако помнить – это правильно, подчеркнул Папа, ибо забвение приводит к безразличию, что является противоположностью жизни и любви.

Нельзя забывать, что политика ассимиляции и лишения гражданских прав, включавшая систему школ-интернатов, была разрушительной для жителей этих земель. Прибытие европейских поселенцев должно было стать прекрасной возможностью «для плодотворной встречи культур, традиций и духовности», но по большей части этого не произошло. История коренных народов говорит о том, что политика ассимиляции закончилась систематической маргинализацией коренных народов, в системе школ-интернатов их языки и культуры принижались и подавлялись, их дети страдали от физического, словесного, психологического и духовного насилия; малышей забирали из домов, и это наложило неизгладимый отпечаток на отношения между родителями и детьми, бабушками, дедушками и внуками, подчеркнул Папа:

«Сегодня я здесь, на этой земле, которая, наряду с древней памятью, хранит шрамы от всё ещё открытых ран. Я здесь, ибо первым шагом этого покаянного паломничества среди вас является моя просьба о прощении и желание от всего сердца заявить о своей глубокой печали: я прошу прощения за то, что, к сожалению, многие христиане поддерживали колонизаторский менталитет держав, угнетавших коренные народы. Мне очень больно. В особенности прошу прощения за то, что многие члены Церкви и монашеских общин сотрудничали – даже через безразличие – в проектах культурного разрушения и насильственной ассимиляции со стороны властей того времени, кульминацией которых стала система школ-интернатов».

Несмотря на многие показательные случаи христианского милосердия и верности детям, «общие последствия политики школ-интернатов были катастрофическими: это была губительная ошибка, несовместимая с Евангелием Иисуса Христа». Перед лицом такого вопиющего зла Церковь преклоняет колени перед Богом и просит прощения за грехи своих детей, подчеркнул Святейший Отец: «Я смиренно прошу прощения за зло, совершённое столь многими христианами против коренных народов».

Просьба о прощении, отметил Папа, вовсе не является конечной точкой, но лишь первым шагом, при этом очень важны «серьёзный поиск правды о прошлом и помощь жертвам школ-интернатов, дабы они встали на путь исцеления от пережитых травм». Необходимо, чтобы христиане и общество на этой земле всё больше и конкретнее принимали и уважали самобытность и опыт коренных народов. Епископ Рима заверил, что он и далее будет поощрять близость всех католиков к коренным народам. «Процессы, которые должны проникнуть в сердца, моё присутствие здесь и усердие канадских епископов свидетельствуют о желании идти по этому пути».

Сегодня, отметил Папа, «я здесь, чтобы вспоминать о прошлом, скорбеть вместе с вами, молча смотреть на землю, молиться на могилах». Перед лицом зла будем молиться Господу добра; перед лицом смерти нужно в тишине молиться Богу жизни. Иисус Христос превратил безнадёжную гробницу в «место возрождения и воскресения, с которого началась история новой жизни и всеобщего примирения». Для исцеления и примирения одних наших усилий недостаточно, – нужна «смиренная и сильная мудрость Святого Духа, нежность Утешителя», Который поможет нам идти вместе, сказал в конце обращения Папа Франциск.