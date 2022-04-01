Папа Римский попросил прощения у коренных народов Канады (+ ФОТО)

Стыд, боль и возмущение: эти чувства выразил Папа Франциск на частной аудиенции в Ватикане, принимая делегацию коренных народов Канады. Передает русская служба Vatican News.

В течение недели Святейший Отец встречался с представителями трех национальных групп, пострадавших от последствий колонизации, последним публичным эпизодом которой стало обнаружение массовых захоронений на территории индейской школы-интерната в Камлупсе, в канадской провинции Британская Колумбия.

В своей речи Папа Франциск подчеркнул, что он внимательно слушал свидетельства, «представляя себе истории и ситуации», и поблагодарил гостей за то, что они открыли свои сердца с желанием идти вместе. Из всего услышанного Епископ Рима выделил некоторые аспекты, например, мудрость коренных народов, выраженную в таком предложении: «Принимая решение, нужно думать на семь поколений вперёд». Это противоположно тому, что происходит в наши дни, отметил Папа, поскольку будущее новых поколений не принимается во внимание. Однако связь между стариками и молодёжью незаменима: её необходимо продвигать и защищать. Эта же мудрость проявляется и в заботе о «небесном даре» Творения. Исконно уважительный союз с землей претерпел тяжёлый удар, нанесённый колонизацией, сказал далее Папа: многие коренные народы были выкорчеваны из своей жизненной среды и подчинены иному менталитету: «Таким образом, ваша идентичность и культура были изранены, многие семьи разделены и множество молодых людей стали жертвами этого обезличивания, основанной на идее, что прогресс происходит путем идеологической колонизации». К сожалению, отметил Папа, подобное происходит и в наши дни.

Говоря об услышанных свидетельствах, Епископ Рима сказал: «Все это вызвало во мне два чувства: возмущение и стыд. Возмущение, – потому, что несправедливо мириться со злом, но ещё хуже – привыкать к нему». Без возмущения, памяти и стремления учиться на ошибках невозможно решить проблем, – они будут возвращаться. Об этом свидетельствует война, которую мы переживаем в наши дни. «А ещё я чувствую стыд. Я уже говорил и повторяю: мне стыдно и больно за ту роль, которую некоторые католики, особенно ответственные за образование, сыграли во всём том, что принесло вам страдания: в злоупотреблениях и отсутствии уважения к самобытности, культуре и даже духовным ценностям. Всё это противоречит Евангелию Иисуса».

Епископ Рима попросил прощения у Бога и у канадских коренных народов за прискорбное поведение этих членов Католической Церкви: «Я хотел бы сказать вам от всего сердца: мне очень прискорбно».

Папа завершил аудиенцию пожеланием, чтобы эти встречи открыли новые совместные пути, призвав поместных епископов и католиков активно содействовать прозрачному поиску истины, способствуя заживлению ран. «Церковь с вами и хочет продолжать идти с вами», – подчеркнул Епископ Рима, заверив гостей в молитвах.