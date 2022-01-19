Папа поможет жителям Филиппин и мигрантам на белорусско-польской границе

Папа Франциск пожертвовал через Департамент служения целостному развитию человека 100 тысяч евро в пользу групп мигрантов, находящихся на границе между Польшей и Беларусью, сообщает Vatican News.

Помощь Святейшего Отца будет направлена польскому отделению фонда «Каритас» для решения чрезвычайной миграционной ситуации на границе между двумя странами.

Епископ Рима также принял решение направить первоначальный взнос в размере 100 тысяч евро для помощи жителям Республики Филиппины, на которых в декабре прошлого года обрушился мощный тайфун Раи. По данным Организации Объединённых Наций, в результате стихии погибли 410 человек, пострадали около 8 миллионов жителей в 11 областях, стране был причинён значительный материальный ущерб.

В сотрудничестве с апостольской нунциатурой на Филиппинах эта сумма будет направлена поместной Католической Церкви и затем распределена между епархиями, наиболее пострадавшими от стихийного бедствия; средства пойдут на финансирование работ по оказанию помощи пострадавшим. По сообщению Департамента служения целостному развитию человека, эта конкретная солидарность Святейшего Отца является также выражением духовной близости и отеческой поддержки Папы Римского по отношению к тем, кто пострадал от разрушительного природного катаклизма: в воскресенье 19 декабря 2021 года – в конце молитвы «Ангел Господень» на площади Святого Петра в Ватикане – Епископ Рима молился о возлюбленном филиппинском народе, взывая к материнскому заступничеству Божьей Матери.

Финансовая поддержка Святейшего Отца, говорится в коммюнике ватиканского ведомства, дополнит многочисленные инициативы Католической Церкви, в которых участвуют епископские конференции и благотворительные организации разных стран, оказывая неотложную помощь жителям островного государства.