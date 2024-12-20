Папа: помогать бедным с улыбкой и радостным сердцем (+ ФОТО)

«С апостольских времен члены Тела Христова поддерживают друг друга своими средствами (см. 2 Кор 8,1-15)»: с такими словами 19 декабря Папа Франциск обратился к группе благотворителей вьетнамского происхождения из США. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец тепло приветствовал гостей и отметил, что их паломничество в Рим проходит под знаком Юбилейного года: это время «подлинной и личной встречи с Господом Иисусом Христом, Которого мы должны возвещать всегда, везде и для всех как нашу надежду (ср. Spes non confundit, 1)».

«Ваша миссия поддержки миссионерских и благотворительных дел Вселенской Церкви, – подчеркнул Епископ Рима, – ясно выражает это провозглашение и помогает нести надежду, рождённую Евангелием, многим нашим братьям и сёстрам в разных частях мира».

Отличительной чертой многих католиков, иммигрировавших из Вьетнама в Соединённые Штаты, является крепкая вера, которую они привезли с собой, – именно она побуждает благотворителей помогать христианским общинам на расстоянии. Солидарность с бедными и обитателями окраин отвечает повелению Господа заботиться о наименьших среди нас; «важно, чтобы эта забота осуществлялась с радостным сердцем (см. 2 Кор 9,7), с улыбкой», отметил Папа:

«Пусть ваши пожертвования принесут плоды в жизни ваших братьев и сестёр, которые таким образом испытают нежную и сострадательную любовь Христа».

В конце встречи Святейший Отец благословил гостей и пожелал, чтобы паломничество к гробницам апостолов и другим святым местам обновило их веру и укрепило в милосердии.