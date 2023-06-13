Папа – политикам: пусть Евангелие будет вашей путеводной звездой

В воскресенье 11 июня Папа Франциск направил послание членам группы Народной партии в Европейском парламенте, – учреждения, которое он посетил в ноябре 2014 года. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец призывает политиков никогда не забывать, что они представляют граждан, которые однажды им доверились. Большая парламентская группа должна обладать внутренним плюрализмом, отмечает Папа, однако там, где на карту поставлены «главные этические ценности и важные положения христианской социальной доктрины, необходимо быть едиными». Христианский политик должен серьёзно подходить к решению вопросов, «избегая оппортунизма и всегда твердо придерживаясь критериев достоинства личности и общего блага», пишет Епископ Рима, призывая политиков, вдохновляющихся христианскими ценностями, вносить оригинальный вклад в европейскую политику. Христианское видение Европы включает в себя единство и разнообразие, и для этого требуется мощное вдохновение, «мечты» и высокие ценности, заложенные отцами-основателями современной Европы. Поэтому необходимо стремиться к союзу, где каждый может жить «по-человечески, по-братски и справедливо».

Братство и социальная дружба – это великая мечта Папы Франциска, способная вдохновить всех, «кто хочет оживить нынешнюю Европу, чтобы она полностью отвечала ожиданиям как своих народов, так и всего мира». Таким образом, «европейский проект» может быть только всемирным проектом. Христианские политики должны уметь воплощать великую мечту о братстве в конкретные действия доброкачественной политики на всех уровнях, пишет Папа, призывая политиков учитывать потребности молодёжи, живущей в объединённой Европе.

В конце послания Святейший Отец желает членам группы Народной партии смело идти вперёд с надеждой и Божьей помощью:

«Пусть Евангелие будет вашей путеводной звездой, а социальное учительство Церкви – компасом».