Папа: пандемия показала лучшее и худшее в наших народах (ВИДЕО)

19 ноября Святейший Отец направил видеопослание участникам виртуального семинара «Латинская Америка: Церковь, Папа Франциск и сценарии пандемии». Целью конференции стал анализ чрезвычайной ситуации, её последствий и ответных действий, которые, по словам Папы, должны быть разработаны всеми, «кто созидает красоту и надежду континента».

Подобно зеркалу, пандемия COVID-19 отражает образ страдающего, уязвимого человечества, которое не спешит отвечать на нужды бедных, подчёркивает Епископ Рима. Неимущие, обездоленные жители «всех человеческих окраин», жертвы разрушения экосистемы на собственном опыте ощутили во время пандемии «социально-экономические проблемы и несправедливость, от которых теперь страдает вся Латинская Америка». Говоря об экономических последствиях пандемии, Папа напоминает, что все мы призваны «индивидуально и коллективно выполнять нашу работу или миссию со всей ответственностью, прозрачностью и честностью». Социальная организация должна основываться «на отдаче, обмене и распределении, а не на обладании, исключении и накоплении». Необходим «щедрый ответ» на другие социальные проблемы, такие как бездомность, безземелье и безработица, подчёркивает Святейший Отец:

«Пандемия показала лучшее и худшее в наших народах, а также лучшее и худшее в каждом человеке. Сейчас более, чем когда-либо, необходимо вновь осознать нашу всеобщую взаимозависимость. Вирус напоминает нам, что лучший способ позаботиться о себе – это научиться заботиться о тех, кто рядом, и защищать их».

Кризис – это возможность начать всё сначала; душа латиноамериканского народа всегда отличалась мужеством, и именно поэтому нельзя лишать себя надежды, отмечает Святейший Отец: «Путь солидарности как выражения справедливости – это лучшее проявление любви и близости». Это призвание к братству, к «общественно-политическому порядку, душа которого – социальное милосердие». Политика – «это высочайшее призвание», направленное к общему благу: теперь же она должна мобилизоваться и «направить законные разногласия на поиски жизнеспособных решений для наших народов». Каждый политик обязан совершенствовать искусство встречи, а не налаживать механизмы, которые превращают этот серьёзный кризис в социальный инструмент для приумножения голосов избирателей. Руководители должны служить общему благу, а не ставить общее благо на служение собственным интересам, уничтожая на пути других, подчёркивает Папа: всем известна динамика коррупции, которая идёт в этом направлении. Это относится также к людям Церкви, потому что внутренняя церковная коррупция является настоящей проказой, которая заражает и убивает дело благовестия.

В конце видеопослания Папа Франциск призывает участников виртуального семинара подражать Доброму самарянину и выходить на поиски нуждающихся в помощи, чтобы строить «новую цивилизацию» доброты, любви и солидарности.



Источник: Vatican News