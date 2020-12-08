Папа: подражать святости Непорочной Девы Марии

В полдень 8 декабря Папа Франциск возглавил на площади Святого Петра молитву «Ангел Господень». В обращении к паломникам Епископ Рима размышлял о сегодняшнем празднике Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии, прокомментировав литургические чтения торжества. Передает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

По словам Святейшего Отца, в этот день Церковь празднует одно из самых великих чудес в истории спасения. Мария тоже была спасена Христом, но совершенно необычным образом, потому что Бог пожелал, дабы с момента зачатия Матерь Его Сына не была затронута несчастьем греха. На протяжении всей земной жизни Пресвятая Богородица не запятналась никаким грехом: она была «Благодатной» (Лк 1,28) и радовалась исключительному деянию Святого Духа; она всегда хранила идеальные отношения со своим сыном Иисусом, будучи Его верной ученицей.

В величественном гимне, открывающем Послание к Ефесянам (см. 1.3-6.11-12), отметил Папа, святой Павел даёт нам понять, что каждый человек создан Богом ради той полноты святости и красоты, в которую с самого начала была облечена Пресвятая Дева. Цель, к которой все мы призваны, – это дар Бога, Который, по словам апостола, «избрал нас прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны» (ст. 4). Он предопределил нас (см. ст. 5) во Христе, чтобы однажды мы полностью освободились от оков греха. Это – истинная благодать и безвозмездный дар Бога, подчеркнул Папа Франциск.

То, что было вначале для Марии, будет для нас в конце, – после того, как мы пройдем очищающую «купель» Божьей благодати, которая открывает небесные двери. Все святые прошли этот путь; даже самые невинные были отмечены первородным грехом и всеми силами боролись с его последствиями: в итоге они прошли сквозь «тесные врата», ведущие к жизни (см. Лк 13,24). Поразительно, отметил Папа, что первого человека – уверенно попавшего прямо в рай – трудно было назвать «хорошим» при его жизни: это был один из двух разбойников, распятых вместе с Иисусом на Голгофе. Этот человек обратился к Христу со словами: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!», на что Господь ответил: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (Лк 23,42-43). Божья благодать предлагается всем, и многие из последних на этой земле будут первыми на небесах (см. Мк 10,31), подчеркнул Святейший Отец. Однако нельзя постоянно откладывать серьёзное испытание совести, злоупотребляя долготерпением Господа. Возможно, мы и сможем обмануть людей, но Бога обмануть невозможно, ибо Он знает наши сердца лучше, чем мы сами, отметил Папа. Нужно воспользоваться данным моментом в христианском, а не в мирском понимании. Нужно уже сейчас сказать «нет» злу и «да» Богу; открыться Его благодати, перестать лицемерить. Необходимо взглянуть в лицо реальности и осознать, что, к сожалению, мы не любили Бога и ближнего так, как были должны. Исповедуясь, мы обязаны встать на путь обращения, сначала попросив у Бога прощения в Таинстве примирения, а затем исправить зло, причинённое другим. «Господь стучится в нашу дверь, стучит в наши сердца», Он хочет войти к нам с дружбой и принести нам спасение.

Таков наш путь к святости и непорочности, подчеркнул Папа Франциск: незапятнанное великолепие нашей Матери неповторимо, но в то же время оно притягивает нас. Доверимся Пресвятой Богородице и скажем раз и навсегда «нет» греху и «да» благодати, призвал верующих Святейший Отец.