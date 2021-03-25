Папа поддержал жителей Нигера и Австралии

В конце общей аудиенции 24 марта Папа Франциск обратился со словами утешения к жителям Нигера, пострадавшего от серии кровавых терактов.

«Я с горечью узнал о недавних террористических нападениях в Нигере, в результате которых погибли 137 человек, – сказал Папа. – Помолимся о жертвах, об их семьях и обо всём народе, дабы пережитое насилие не сломило их веру в путь демократии, справедливости и мира».

Затем Святейший Отец выразил близость жителям Австралии, которые пострадали от наводнений; стихия унесла человеческие жизни и многих людей оставила без крова:

«В эти дни сильные наводнения вызвали серьёзные разрушения в штате Новый Южный Уэльс, в Австралии. Я близок к людям и семьям, страдающим от этого бедствия, особенно к потерявшим свои дома, и ободряю тех, кто делает всё возможное для поиска пропавших без вести и оказания помощи».

Епископ Рима напомнил о проходящем Всемирном дне борьбы с туберкулезом, – тяжёлым недугом, который является одной из десяти ведущих причин смертности:

«Пусть этот день придаст новый импульс лечению этой болезни и укрепит солидарность с теми, кто от неё страдает. На них и на их семьи я призываю Господне утешение».

Приветствуя польских верующих, Святейший Отец напомнил о мероприятиях по защите жизни, которые проходят в их стране:

«Сегодня в Польше отмечается Национальный день защиты жизни, учреждённый парламентом в 2004 году, – отметил Папа. – Завтра, в день Благовещения Господня, Церковь в Польше будет праздновать День святости жизни. По заступничеству Пресвятой Богородицы молитесь, дабы во всём мире – в человеческой совести, в семьях, в Церкви и в обществе – возродилось осознание ценности человеческой жизни на каждом её этапе и в любых условиях. От всего сердца благословляю вас», – сказал Папа Франциск.

Источник: Vatican News