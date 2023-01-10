Папа поддержал инициативу в области искусственного интеллекта

Папа Франциск выразил поддержку подписавшим Rome Call — «Римский призыв к этике в области искусственного интеллекта», документ, разработанный по инициативе Папской академии защиты жизни и фонда RenAissance. Первые приверженцы документа подписали его в 2020 году. Сообщает русская служба Vatican News.

В этом году фонд организовал в Риме встречу на тему роли авраамических религий в области этики искусственного интеллекта. Святейший Отец принял на частной аудиенции в Ватикане ее участников – мусульманских и иудейских делегатов — и особым образом приветствовал тех, кто первыми подписал документ: это раввин Элиэзер Симха Вайс, шейх Абдалла бин Байя, президент компании «Майкрософт» Брэд Смит, старший вице-президент IBM Дарио Джил, главный экономист ФАО Максимо Тореро Кульен.

Отметив, что в этом году участники встречи вдохновляются словами из энциклики Fratelli tutti, Папа похвалил их за «продвижение культуры, ставящей подобные технологии на служение общему благу и защите общего дома». Развитие искусственного интеллекта оказывает воздействие на наше миропонимание и на нас самих, подчеркнул Папа и призвал участников встречи к тому, чтобы алгоретика, то есть этика использования алгоритмов, заняла больше места в общественных дебатах и в развитии технологий. В особенности это касается доступности технологий для всех людей, но не только:

«Давайте не будем забывать, что наше отношение к последним, к самым отверженным из братьев и сестер, свидетельствует о том, какой ценностью мы наделяем человека. Можно привести пример тех, кто просит об убежище: нельзя допускать, чтобы решение о жизни и об участи человека было вверено алгоритму».

Документ Rome Call может стать полезным орудием диалога, сказал Папа, назвав его продвижение важным шагом в развитии цифровой антропологии.