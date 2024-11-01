Папа – педагогам: воспитывайте с любовью и предлагайте высокие идеалы (+ ФОТО)

31 октября Папа Франциск встретился в Ватикане с делегатами XI итальянского конгресса Движения воспитательных инициатив Католического действия (MIEAC), поблагодарив за многолетнее служение в духе Евангелия. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец подчеркнул необходимость сохранения христианских ценностей в условиях растущей секуляризации и быстро меняющихся культурных условий, с которыми сталкиваются педагоги. В современном мире воспитание должно быть направлено на раскрытие ценности и достоинства каждого человека. Вдохновляясь евангельскими идеалами, педагоги призваны помогать детям, подросткам и молодёжи развиваться как в личностном, так и в духовном плане.

По словам Епископа Рима, успешное воспитание должно учитывать потребности и особенности каждого человека, стремясь к формированию внутреннего мира, чувства трансцендентности как необходимых элементов для полноценного человеческого развития. Важно не бояться предлагать высокие идеалы и не отступать перед трудностями, поскольку лишь так можно помочь молодёжи найти свой путь в этом мире.

Папа напомнил о важности совместных усилий, призвав к укреплению связей «с семьями, учителями, социальными педагогами, спортивными лидерами и тренерами, катехизаторами, священниками, церковными деятелями, не пренебрегая сотрудничеством с государственными учреждениями».

Святейший Отец призвал педагогов обращать особое внимание детям и молодёжи, особенно в преддверии предстоящего Юбилея: к ним нужно относиться с доверием, сочувствием, со взглядом и сердцем Иисуса. Они – настоящее и будущее мира и Церкви, поэтому важно сопровождать их, поддерживать и вдохновлять на добрый путь, сея надежду. «Воспитывает тот, кто любит»: таков критерий, которым должны руководствоваться католические педагоги, подчеркнул Папа.

«Через процесс воспитания мы выражаем любовь к другому, к тем, кто рядом или доверен нашей заботе; в то же время необходимо, чтобы воспитательные методы и цели зиждились на любви. Всегда воспитывайте с любовью!»