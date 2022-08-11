Папа Римский: отдых — это возможность укрепить общение с людьми и Богом

Папа Франциск напомнил о приближении празднования Успения Пресвятой Богородицы, которое будет отмечаться 15 августа, а также призвал использовать время летних каникул и отпусков для укрепления веры, передает Vatican News.

«Через несколько дней мы будем праздновать Успение Пресвятой Богородицы. Пусть Она, войдя в небесную хвалу, поддержит наше мужество в это время паломничества, которое нам еще предстоит совершить здесь, на земле, и пусть Она поможет пожилым людям радостно свидетельствовать об их вере и надежде», — сказал Святейший Отец, приветствуя паломников из Франции во время общей аудиенции, которая состоялась в Ватикане 10 августа 2022 года.

Епископ Рима напомнил, что Мария пострадала вместе с Иисусом, стоя у Его креста, а затем, как Первая по чести из сотворенных, имела возможность последовать за Ним в Его Небесную Славу. «С небес Дева Мария смотрит на каждого из нас с материнской любовью. Обратим к Ней свой взор, чтобы Она привела нас ко спасению», — призвал Папа верующих из Германии.

Обращаясь к польским католикам, Св. Отец пожелал, чтобы праздничный период стал для них временем отдыха, а также возможностью возродить связь с Богом и людьми: «Не пренебрегайте ежедневной молитвой, участием в воскресной Евхаристии и общением с ближними. Созерцайте красоту творения, восхваляя любовь Творца. Да сопровождает вас Его благословение».