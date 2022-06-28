Папа – орионистам: воспламеняйте мир огнём милосердия

В минувшую субботу Папа Франциск принял на частной аудиенции участников Генерального капитула Конгрегации сыновей Божественного провидения (F.D.P) по случаю 150-летия со дня рождения их основателя – святого Луижди Орионе, передает русская служба Vatican News.

В обращении к гостям Епископ Рима напомнил о желании о. Орионе вымолить у Бога «горнило милосердия», чтобы воспламенять и обновлять «ледяной», равнодушный мир. В наши дни «из семени Евангелия взросло великое растение» духовной семьи орионистов – монахов, монахинь и мирян, которые предоставляют кров и пропитание множеству людей, особенно самым нуждающимся и несчастным.

Святейший Отец призвал монашествующих не скрывать в домашних очагах своих общинах тот огонь, о котором молился их основатель, но «бросаться в пламя новых времён ради блага людей». Огонь Христа – «это огонь любви, который зажигает человеческие сердца, даёт свет, согревает и оживляет». Этот огонь, превращаясь в милосердие, служит людям и Господу; он поддерживается прежде всего молитвой, ибо «любовь к Богу и любовь к братьям и сёстрам, – по словам дона Орионе, – это два пламени одного священного огня». Этот небесный огонь поддерживается молитвенной жизнью, размышлением над Словом Божьим и благодатью Святых Таинств. Отец Орионе был человеком действия и созерцания, подчеркнул Папа Франциск и отметил, что община, которая излучает жар Божьей любви, «становится привлекательной и для новых призваний». Скорби мира сего являются компасом в евангельской миссии, при исполнении которой нужно избегать «печального, закрытого духа», ненужных разговоров и сплетен.

«Необходимо смотреть на сегодняшний мир взглядом апостолов, то есть проницательно, смело, с симпатией, без страха и предрассудков; взирать на мир очами Бога, Который замечает нашу боль, радость, надежду человечества. <…> Мы должны видеть в страданиях мира сего причину нашего апостольства, а не препятствие к нему».

«Наши времена просят нас открываться новым горизонтам, находить новые формы миссии», – отметил Епископ Рима и призвал орионистов подражать Пресвятой Богородице, которая, спеша к Елизавете, открыла провиденциальный Божий замысел. «Мне очень нравится молиться к ней как Богоматери, которая спешит и не теряет времени: она идёт и делает», – сказал в заключение Папа Франциск и преподал монашествующим апостольское благословение.