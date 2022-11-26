Папа опечален смертью бездомного возле площади Святого Петра

Папа Франциск скорбит о смерти Буркхарда Шеффлера, который скончался 25 ноября возле колоннады на площади Святого Петра, передает Vatican News.

Состояние бездомного, уже отмеченное жизнью на улице, было усугублено холодной, дождливой погодой.

Буркхард родился в 1961 году в Германии; он жил на улице и был подопечным ватиканского Департамента милосердия, оказывавшего ему помощь.

Как сообщил директор Зала печати Св. Престола, Папа с болью узнал о кончине бездомного и вознес молитвы о Буркхарде «и обо всех, кто вынужден жить без крыши над головой, в Риме и во всем мире». Святейший Отец пригласил верующих присоединиться к этой молитве.

Апостольский элемозинарий кардинал Конрад Краевский, находившийся в тот день в Ассизи с паломничеством, вверил Буркхарда заступничеству святого Франциска.



Колоннада на площади Св. Петра — полицейские рядом с бездыханным телом бездомного, 25.11.2022: