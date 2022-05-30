Папа Франциск объявил о возведении в сан новых кардиналов

В воскресенье после полуденной молитвы Regina Caeli Папа сообщил, что 27 августа он проведет консисторию, в ходе которой возведет в сан новых кардиналов, передает Vatican News. Кардиналы представляют Церковь во всем мире и отражают широкий спектр культур, контекстов и пастырского служения.

Папа также сообщил, что в течение следующих двух дней – 29 и 30 августа – он встретится со всеми кардиналами, чтобы размышлять над новой апостольской конституцией Praedicate Evangelium.

«В субботу 27 августа я проведу консисторию по возведению в сан новых кардиналов. Давайте помолимся, чтобы они помогали мне в моей миссии Епископа Рима на благо всего Божьего народа», – сказал Святейший Отец.

В настоящее время Коллегия кардиналов состоит из 208 кардиналов, из которых 117 являются выборщиками, а 91 не может участвовать в голосованиях. С 27 августа их число возрастет до 229 кардиналов, из которых 131 будут выборщиками.

Восемь из вновь назначенных кардиналов представляют Европу, шестеро — Азию, двое — Африку, один — Северную Америку и четыре — Центральную и Южную Америку.