Папа обновил Совет кардиналов

Новые и старые имена в обновленном списке кардиналов, помогающих Папе управлять Вселенской Церковью, обнародовала русская служба Vatican News.

Истек срок мандата прежнего состава Совета кардиналов, который был образован 13 апреля 2013 года и на тот момент состоял из восьми иерархов, к которым в апреле 2014 года присоединился кардинал Паролин. «Большая девятка» Ватикана, согласно учредившему Совет хирографу Папы от 23 сентября 2013 года, должна была помогать Святейшему Отцу «в управлении Вселенской Церковью и в изучении проекта пересмотра апостольской конституции Pastor bonus в отношении Римской Курии»: эта последняя задача была исчерпана публикацией апостольской конституции, реформировавшей Курию: Praedicate Evangelium. Число компонентов Совета кардиналов может варьироваться, о чем Папа сообщил в этом новом документе, подчеркнув, что Совет будет «еще одним выражением епископского общения и помощи в служении св. Петра, которую может оказать епископство, рассеянное по всему миру».

Папа возобновил мандат четырех членов Совета кардиналов: Паролина, О’Мэлли, Грасиаса и Амбонго. Мандат не был возобновлен кардиналу Марадиаге, Бертелло и Марксу, а новыми членами Совета кардинала назначены: кардинал Фернандо Вергес Альсага, президент Папской комиссии по Государству Граду Ватикан и председатель Губернаторства Града Ватикан; Хуан Хосе Омелья Омелья, архиепископ-митрополит Барселоны, Жеральд Лакруа, архиепископ Квебека (Канада), иезуит Жан-Клод Холлерих, архиепископ Люксембургский, и Сержиу да Роша.