Папа — правительствам: прислушайтесь к голосу своих граждан!

В контексте политических протестов, которые происходят в разных странах, Святейший Отец обратился с призывами к протестующим, властям и представителям Поместных Церквей. При этом Епископ Рима призвал демонстрантов мирно выдвигать свои требования, а правительства стран — прислушаться к голосу своих сограждан и обеспечить их законные чаяния, сообщает Vatican News.

13 сентября 2020 года после молитвы Ангелус во время воскресной встречи с верными, собравшимися на площади Святого Петра в Ватикане, Предстоятель Католической Церкви обратил внимание на то, что сегодня во многих частях мира мы являемся свидетелями многочисленных народных протестов, выражающих «растущие озабоченности гражданского общества в особо критических социальных и политических ситуациях»:

«Призывая протестующих представлять свои требования в мирной форме, не поддаваясь соблазну агрессивности и насилия, обращаюсь с призывом ко всем, кто наделен властью и ответственностью в общественной сфере — прислушиваться к голосу своих сограждан и идти навстречу их справедливым стремлениям, гарантируя полное уважение человеческих прав и гражданских свобод».

Папа Франциск также обратился с отдельным призывом к представителям церковных общин, оказавшихся в центре таких ситуаций, дабы «под руководством своих пастырей верные прилагали усилия в пользу диалога, примирения и прощения».