Папа ответил Televisa Univision о своём понтификате: «У меня нет намерения отречься»

В интервью мексиканско-американской медиакомпании Televisa Univision Папа Франциск ответил, в том числе, на вопросы, связанные с возможностью отставки. Передает русская служба Vatican News.

«У меня нет намерения отречься, не в данный момент», – уточнил Папа, говоря о слухах, циркулирующих в последнее время о его возможном отказе от Престола св. Петра. «В настоящий момент я не чувствую, что Господь просит меня об этом; если бы я чувствовал, что Он просит меня, то да».

Святейший Отец назвал совпадением то, что во время следующей консистории в конце августа он поедет в Аквилу, где похоронен Целестин V, отрёкшийся от престола. Папа Франциск подчеркнул, что «великий пример Бенедикта XVI, человека, который поддерживает Церковь своей добротой и молитвенным уединением», поможет ему принять решение, если это будет необходимо.

Отвечая на вопрос о возможности введения норм в отношении правового статуса Папы Римского на покое, Святейший Отец отметил, что «сама история сможет отрегулировать это наилучшим образом»: первый опыт прошёл благополучно, потому что Бенедикт XVI «святой и осмотрительный человек». Однако для будущего «лучше чётко оговорить условия или объяснить их». В связи с этим, отвечая на вопрос о своей возможной отставке, Папа ответил, что в этом случае он не поехал бы в Аргентину: «Я – Епископ Рима и, следовательно, стал бы Епископом Рима на покое». Папа допустил, что в таком случае он бы поселился при базилике Святого Иоанна на Латеранском холме, где находится кафедра Епископа Рима.