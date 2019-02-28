Папа о смертной казни: не губить жизнь, но предлагать путь раскаяния

По случаю VII Всемирного конгресса против смертной казни, который в эти дни проходит в брюссельской резиденции Европарламента, Папа Франциск обнародовал специальное видеообращение, в котором призывает правителей и всех, кто несёт ответственность в своих странах, «предпринять необходимые шаги для полной отмены смертной казни», — сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Тройным мотивом для такого важного решения, по словам Святейшего Отца, является неотъемлемое человеческое достоинство, бесценный дар жизни и возможность раскаяния. Смертная казнь не может быть инструментом защиты общего блага и общества от зла, которое могут причинить некоторые люди; такой вид наказания «является серьёзным нарушением права на жизнь каждого человека». Папа отмечает позитивный факт: «Всё больше стран делают ставку на жизнь, а не на смертную казнь, или даже полностью исключают её из своего уголовного законодательства». Кроме того, Святейший Отец упоминает о недавней поправке к тексту Катехизиса Католической Церкви, касающемуся смертной казни. Церковь в свете Евангелия учит, что такой вид наказания недопустим, ибо посягает на неприкосновенность и достоинство человека, поэтому христиане призваны решительно выступать за отмену смертной казни во всём мире.

В конце видеопослания Святейший Отец выражает убеждение, что человечество «может предоставить осуждённому возможность и время для возмещения причинённого ущерба, дабы он смог подумать о своих проступках и таким образом быть в состоянии изменить свою жизнь, хотя бы внутренне».