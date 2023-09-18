Папа накануне своей поездки в Марсель: проблемы миграции необходимо решать сообща

В полдень 17 сентября, после чтения молитвы «Ангел Господень», Папа Франциск сообщил о своей предстоящей поездке в Марсель: 22 и 23 сентября он совершит апостольский визит во французский город по случаю заключительной сессии «Средиземноморских встреч», в центре которых – проблемы миграции, передает Vatican News.

Стоящий перед человечеством вызов миграции непрост, как мы видим из хроники наших дней, отметил Святейший Отец: «Его необходимо решать сообща, ради всеобщего будущего, которое будет процветающим лишь в том случае, если будет построено на братстве, ставящем на первое место человеческое достоинство и конкретных людей, особенно наиболее нуждающихся».

Епископ Рима попросил сопровождать его поездку молитвой и поблагодарил «гражданские и религиозные власти, а также всех тех, кто работает над подготовкой встречи в многонациональном Марселе, призванном стать портом надежды».