Папа, недавно перенесший операцию, сообщил, что жив благодаря медбрату

Папа Франциск, в начале июля перенесший операцию на кишечнике, рассказал, что медбрат спас ему жизнь. Об этом сообщила в понедельник испанская радиостанция Cope, взявшая у понтифика интервью, полная версия которого должна выйти в среду.

«Один из медбратьев, человек с большим опытом, спас мне жизнь. Во второй раз мою жизнь спасает медбрат: первый был в 1957 году [по всей вероятности, речь идет об операции на легком]», — сообщил Папа Франциск. В приведенном отрывке интервью не уточняется, как и при каких обстоятельствах понтифику спасли жизнь. На вопрос о собственном самочувствии Папа ответил, что «все еще жив».

Он добавил, что всегда, когда Папа Римский болеет, «раздувается ветерок или ураган о конклаве».

В начале июля 84-летний глава Католической Церкви перенес операцию на кишечнике под общим наркозом. Хирургическое вмешательство произошло в больнице имени Агостино Джемелли в Риме. Как корреспонденту ТАСС сообщал источник, от состояния Папы Римского будет зависеть его поездка в Венгрию и Словакию, запланированная на 12-15 сентября. Пока эта поездка подтверждена.

Хорхе Марио Бергольо, несмотря на то, что еще в 1957 году ему была удалена часть легкого после сложной пневмонии, отличается достаточно крепким здоровьем. В последнее время он жалуется только на боли в ногах. В период прошлого Рождества и Нового года Святейший Отец отменил ряд мероприятий из-за воспаления седалищного нерва.