Папа назвал убитого в Италии священника мучеником милосердной любви

Перед завершением общей аудиенции в среду 16 сентября Папа Франциск выразил скорбь в связи с трагической гибелью итальянского священника Роберто Мальджезини, посвятившего себя самым последним и отверженным. Он был убит утром 15 сентября в городе Комо одним из опекаемых бездомных мигрантов, который страдал психическим расстройством.

«Я присоединяюсь к скорби и к молитве родных и всей общины Комо и вслед за епископом возношу хвалу Богу за свидетельство, то есть мученичество этого свидетеля любви к беднейшим. Помолимся в безмолвии о доне Роберто Мальджезини и обо всех священниках, монахинях, мирянах и мирянках, которые работают с нуждающимися и с теми, кого отвергло общество».

Тело священника было обнаружено утром во вторник возле приходского дома на площади Сан-Рокко в центре Комо, где он проживал. Священник скончался от многочисленных ножевых ранений.

Согласно следствию, убийство произошло, когда дон Роберто вышел из дома для раздачи завтраков. Убийца ждал его прямо возле дома. Священник хорошо знал его и поддерживал с ним добрые отношения. Картина преступления пока не восстановлена из-за отсутствия свидетелей.

Вечером того же дня община Комо собралась возле кафедрального собора для молитвы о погибшем священнике и об убийце.

Дон Роберто Мальджезини родился в 1969 году в Морбеньо. Получив специальность бухгалтера, работал три года в банке, затем, почувствовав зов Бога, решил поступить в семинарию. Был рукоположен во священники в 1998 году и назначен викарием прихода в Граведоне. В 2003 году был переведен в Липомо и с 2008 года нес свое служение в Комо.



Источник: Vatican News