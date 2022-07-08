Папа назначил заместителя секретаря Конгрегации вероучения

Святейший Отец назначил заместителя секретаря Конгрегации вероучения. Им стал 54-летний французский священник монсеньор Филипп Курбелье, до сих пор возглавлявший отдел в Дикастерии культуры и образования. На новой должности он сменит итальянца Маттео Визиоли, занимавшего этот пост с 2017 года, сообщает Vatican News.

Филипп Курбелье родился в 1968 году в Нёйи-сюр-Сен на севере Франции. В 1995 году был рукоположен в священники. Получил лиценциат философии и степень доктора догматического богословия в Папском Григорианском университете в Риме.

Монсеньор Курбелье занимал различные должности в своей родной Тулузской архиепархии: приходского викария, духовного руководителя в нескольких семинариях, профессора догматического богословия в Тулузском католическом институте, где он также был деканом богословского факультета. Был членом правления агентства Апостольской Столицы по оценке и повышению качества церковных университетов и факультетов. С 2012 года он является сотрудником Дикастерии по культуре и образованию, а с 2014 года — руководителем одного из отделов в этой структуре Ватикана.

В апреле 2022 года Святейший Отец назначил итальянского священника Армандо Маттео на должность секретаря доктринального отдела Конгрегации вероучения, а также священника-ирландца Джона Джозефа Кеннеди на должность секретаря дисциплинарного отдела этой дикастерии. С 2017 года префектом Конгрегации вероучения является испанский кардинал Луис Ладария Феррер.